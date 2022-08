Juve, Pogba e Di Maria out per infortunio: mercato annullato

La Juve dovrà fare a meno di Pogba e Di Maria, entrambi infortunati. Il mercato estivo bianconero è praticamente annullato

redazionejuvenews

Innesti di qualità e esperienza: nei piani della dirigenza della Juve Paul Pogba e Angel Di Maria sarebbero dovuti essere le punte di diamante in grado di migliorare notevolmente il livello della squadra. E in fondo è stato così. Nella prima partita della stagione, contro il Sassuolo, l'argentino è stato straripante, l'assoluto protagonista della partita con un gol e un assist all'esordio. Il Fideo si è confermato un giocatore dall'infinita classe, incisivo come pochi e in grado di fare la differenza nonostante i suoi 34 anni. Nel secondo tempo, però, l'ex PSG è stato costretto a fermarsi per un problema muscolare...

"Angel Di Maria è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato", ha fatto sapere la Juve con un comunicato ufficiale. L'argentino sarà quindi costretto a saltare come minimo il match contro la Sampdoria in programma lunedì prossimo. Il classe 1988 rimarrà quindi in tribuna insieme a Pogba, alle prese con una lesione del menisco laterale. I due grandi acquisti del mercato estivo bianconero entrambi ai box, un problema non indifferente per Massimiliano Allegri.

L'allenatore bianconero dovrà quindi fare a meno dei due campioni e potrà contare su una squadra che sulla carta potrebbe essere addirittura meno forte di quella della passata stagione. Il tridente offensivo che potrebbe scendere in campo contro la Sampdoria, infatti, dovrà fare a meno di Chiesa e Dybala e potrebbe quindi essere composto da Kostic, Vlahovic e Cuadrado. La Juve si ritrova già alla seconda giornata in una mini crisi, che non fa ben sperare in vista della stagione. Il mondiale in Qatar potrebbe essere una fonte aggiuntiva di infortuni e per questo sarà necessario prevenirli al meglio. Riusciranno i bianconeri nell'impresa? Staremo a vedere.