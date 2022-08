Juve, Vlahovic: “Ho lavorato tutta l’estate per questa serata”

Buona la prima per la Juventus, che inizia la stagione con una vittoria convincente sotto ogni punto di vista. Al termine del match contro il Sassuolo Vlahovic è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Ho lavorato tutta l'estate per questa serata ma non sono ancora al 100%. Ho avuto qualche problema ma sto cercando di riprendermi al meglio. E' solo la mia seconda partita da 90 minuti. Voglio essere a disposizione della squadra e dare tutto.L'esultanza? E' per un mio amico che mi ha aiutato tanto nell'ultima periodo, così come la mia famiglia".