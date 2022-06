Onofri: “Di Maria? L’età la dice lunga. Berardi è da Juve”

Il mercato della Juventus è in pieno fermento. La società è impegnata su diversi fronti, con l'obiettivo di dare a Massimiliano Allegri una rosa importante per tornare a competere ai massimi livelli in Italia e in Europa, dopo una stagione molto deludente. Del mercato bianconero ha parlato Claudio Onofri, ai microfoni di TMW Radio, nella trasmissione Maracanà. Sull'attesa per la decisione di Angel Di Maria: "E' chiaro che non parliamo di mancanza di serietà, ma di qualcosa che è più a livello inconscio. C'è il Mondiale e mentalmente non sei preparato per una situazione che deve essere affrontata con grande serietà. A oggi ha dimostrato di essere uno che cambia le carte in tavola in una gara, ma è una situazione temporanea perché l'età la dice lunga. Per il nostro campionato è l'esempio di un mercato in cui ci sono difficoltà anche in chiave strategica".