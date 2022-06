Juve, Demiral riscattato dall’Atalanta: tutte le cifre. Occhio alla clausola

La Juve ha ufficializzato il passaggio di Demiral all'Atalanta. Il turco si trasferisce a Bergamo per 20 milioni più bonus, ma non è tutto

Dopo essere stato per settimane in bilico tra Juventus e Atalanta, alla fine Merih Demiral è stato riscattato dai bergamaschi (chi sarà ora il sostituto di Chiellini?). La Dea aveva annunciato l'operazione già alcuni giorni fa, mentre la Juve ha aspettato ieri sera per ufficializzare l'operazione. A differenza dei nerazzurri, però, i bianconeri hanno specificato con più cura i termini dell'operazione, rivelando un dettaglio molto importante. "E' ufficiale: l'Atalanta ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione di Merih Demiral - ha scritto la Juve sul proprio sito. Il difensore turco, che alla Juve ha disputato 32 gare ufficiali in 2 stagioni, passa dunque al club bergamasco a titolo definitivo. Di seguito, il comunicato ufficiale.

Torino, 19 giugno 2022 – Juventus Football Club S.p.A. comunica che la Società Atalanta B.C. S.p.A., a seguito dell’accordo sottoscritto il 6 agosto 2021, ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Merih Demiral per un corrispettivo di € 20 milioni, pagabile in 4 esercizi, che potrà incrementarsi di ulteriori € 2,5 milioni al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi nel corso della durata contrattuale. L’accordo prevede, inoltre, un premio, a favore di Juventus, del 10% del maggiore corrispettivo derivante da eventuale futura cessione (temporanea o definitiva) del diritto alle prestazioni del calciatore ad un club terzo rispetto a quanto già pagato da Atalanta a Juventus. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 11,2 milioni". (juventus.com)

Demiral si trasferisce quindi all'Atalanta per 20 milioni più 2,5 di bonus, generando un utile di ben 11,5 milioni per le casse della Juventus. Oltre a questo i bianconeri hanno inserito anche un clausola sulla futura rivendita del 10%. Questa clausola è particolarmente interessante, in quanto potrebbe aumentare ancora la cifra derivata dalla vendita del difensore turco. Al tempo stesso questa clausola potrebbe fungere da sconto in caso di riacquisto: in un certo senso se la Juve volesse ricomprare Demiral avrebbe un 10% di sconto. Operazione più che riuscita.