Juve, agente Pogba: “Paul è entusiasta, non vede l’ora di tornare”

redazionejuvenews

Sarebbe dovuto essere la superstar di questa Juve e invece per ora Paul Pogba è un flop. Era il sogno di mercato di milioni di tifosi bianconeri ma a seguito dell'infortunio al menisco laterale che gli ha impedito di scendere in campo in questa prima parte di stagione è diventato quasi un incubo.

Intervistata da Tuttosport l'agente del francese Rafaela Pimenta ha detto: “In questo momento Paul è entusiasta. Il suo superpotere è quello di superare le difficoltà con una forza incredibile e una grande positività. C’è stato un momento, qualche settimana fa, nel quale mi ha detto: “Rafaela basta. Io non voglio pensare più a niente, mi concentro sul mio ginocchio e sul recupero, perché voglio tornare a giocare”. E così ha fatto: sono sicura che non ha più ascoltato nessuno e non ha più sentito niente, perché lui è capace di escludere il mondo e concentrarsi solo su un obiettivo”.

Sul ritorno del Polpo a Torino ha aggiunto: "Il ritorno di Pogba alla Juve? È successo tutto ad aprile. Quando Arrivabene e Nedved sono venuti a Monte-Carlo a vedere il Masters 1000 di tennis. Sono passati qui in ufficio, abbiamo chiacchierato un po’ e io ho detto loro: perché non fate Pogba? E loro hanno detto: “Certo! Per noi si può fare domani, lui verrebbe?”. E io ho risposto: “Chiamiamolo”. E così è andata".