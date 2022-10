Nedved: “Vogliamo reagire tutto insieme a cominciare da oggi”

La Juventus scenderà tra poco in campo nel derby contro il Torino valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie A

La Juventus sta per scendere in campo contro il Torino nel derby valvole per la decima giornata di Serie A. Il dirigente dei bianconeri ha parlato a pochi minuti dall'inizio della partita.

“Quando c'era un gruppo italiano molto forte era tutto più facile, ora ce ne sono 1-2 in tutte le squadre, una cosa preoccupante. Ma non manca carisma, dobbiamo regire come squadra, non come singoli. Oggi dobbiamo mettere il cuore, combattere è il principio la base. La strada è lunga ma dobbiamo iniziare da oggi”. Nel frattempo è arrivata una bomba dall'Inghilterra: pronti 120 milioni<<<