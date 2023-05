Platini: “Devo tutto alla Juventus e all’Avvocato. Credo non mi somigli…”

Il campione francese salutò il calcio all'età di 32 anni: " Non avrei smesso a 32 anni se fossero esistiti ancora i Cosmos . Ecco, un’esperienza negli Stati Uniti l’avrei fatta volentieri, l’Avvocato aveva degli ottimi rapporti con loro. Purtroppo stavano scomparendo e non se ne fece nulla. Mi voleva il Barcellona , mi chiesero di restare alla Juve ma io sentivo di non farcela più in quel ruolo. Una volta con la Samp sono partito su un pallone con cinque metri di vantaggio e mi sono ritrovato staccato di cinque metri dal difensore. Avrei potuto arretrare ma io giocavo per fare gol, per questo lasciai" .

E sul fair play finanziario: "Qualcosa resiste ma è complicato per il presidente dell’Uefa, il suo principale sostenitore è l’emiro Al Khelaifi del Psg. La verità è che sia Ceferin sia il presidente della Fifa Infantino sono degli usurpatori di poltrone. Io facevo calcio, loro politica. Non c’è una riforma nei loro programmi, se non fare più partite e incassare più soldi. E così non rispettano le competizioni che hanno fatto la storia del calcio. Cosa rimane della sua vicenda giudiziaria? Solo l’idea di un complotto per farmi fuori". Infine: "La società è razzista. Il calcio ci prova a tenere fuori il razzismo dagli stadi, ma è complicato. Se avessi avuto un’idea quando ero presidente dell’Uefa l’avrei applicata. So solo che si dovrebbe partire dalle scuole per debellarlo. Come guarda ora il calcio? Smetto di essere Michel Platini, guardo la partita e un minuto dopo la fine cambio canale. Se mi rompo, cambio dopo dieci minuti. Se ho visto qualcuno che mi somiglia in questi anni? Non me lo sono mai chiesto, ma credo di no. Non c’è più il mio ruolo, io coprivo sessanta metri per segnare. Maradona, Messi, De Bruyne sono dei nove e mezzo". E sulla Superlega: "Prima o poi si farà, ma non così. Non mi faccia dire altro".