Juve, Pjanic rassicura: “Conosco Allegri, saprà trovare una soluzione”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex Juve Miralem Pjanic ha parlato dell' addio di Agnelli : "Negli anni abbiamo mantenuto un ottimo rapporto, stimo molto Andrea. Anche per questo mi hanno fatto un grande effetto le dimissioni. Conosco bene il presidente e il suo legame con il club, con la Juve, con la squadra. Ricorderò sempre con piacere il primo incontro con Andrea, mi disse che avremmo dovuto vincere tutto. Non per caso è il presidente più titolato della Juventus. Sono convinto che resterà vicino alla Juventus ". Uno degli acquisti che più fanno discutere è proprio lo scambio Arthur-Pjanic : "Colsi l’opportunità di trasferirmi al Barcellona una big mondiale che mi aveva già cercato in passato. Dopo 9 anni in Italia tra Roma e Juventus mi sembrava i l momento giusto per provare qualcosa di nuovo . Era un’esperienza che volevo vivere".

Quale delle tante leggende bianconere dovrebbe ora svolgere un ruolo dirigenziale in casa Juve? "Sono tanti gli ex bianconeri che vedrei in società. A partire da Chiellini, con cui ho giocato. E' un campione. In futuro anche a me piacerebbe tornare, come allenatore o dirigente. Ma sinceramente non ci ho ancora pensato bene, sono concentrato sul campo: vorrei giocare altri tre anni". Ora tutto è in mano a Allegri: "Vedremo come reagirà la squadra. Allegri dovrà trovare le parole giuste per spiegare la situazione ai giocatori e compattare il gruppo per finire alla grande la stagione. Non sarà facile, però Allegri è un grandissimo allenatore, stimato da tutti i top club. Non esiste la persona giusta per queste situazioni. Esistono quelli che ottengono i risultati e Max è uno di questi. Ce la farà anche stavolta, come sempre".