Juve, richiesto il rinvio a giudizio per Agnelli e altri 11 indagati

Ieri è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle memorie difensive riguardanti l'inchiesta Prisma e come ci si aspettava la Procura di Torino ha ufficialmente chiesto il rinvio a giudizioper la Juve (intesa come persona giuridica), Agnelli e altre 11 persone. Non tutte e 15 le persone presenti inizialmente sono state quindi indagate. Gli indagati sono: Agnelli, Nedved, Arrivabene, Paratici, Re, Bertola, Stefan Cerrato, Gabasio, Roncaglio, Vellano, Boschetti e Grossi.