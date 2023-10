Ex Juve, Pirlo a rischio con la Samp: “Dobbiamo stare uniti”

Andrea Pirlo, ex allenatore della Juventus, ha detto la sua in conferenza stampa con la Sampdoria, parlando del futuro.

Andrea Pirlo, ex allenatore della Juve e ora tecnico della Samp, ha detto la sua in conferenza. Ecco le sue parole sulla squadra blucerchiata: "La cosa che dispiace di più è che non riusciamo ad avere risultati perchè la squadra è unita, ha bisogno veramente di questa svolta, di vincere le partite e alzare autostima.