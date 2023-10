Juventus, il ricordo del gol di Pirlo allo scadere contro il Torino

È un Torino europeo quello che si presenta alla sfida contro i bianconeri: i granata nella stagione precedente hanno saputo centrare la qualificazione in Europa League e, con le nuove certezze acquisite, sognano il colpo grosso in trasferta. La Juventus, però, viaggia fortissimo in campionato: sono infatti 10 le vittorie nelle prime 12 giornate, al netto di una sola sconfitta in casa del Genoa. Allegri preferisce Llorente a Morata per affiancare Tevez in attacco, dall’altra parte le carte offensive di Ventura si chiamano Amauri e Quagliarella, entrambi grandi ex della partita. A mettere ancora più carne al fuoco ci sono le statistiche, con il Torino senza vittorie in un derby dal 1995, quasi 20 anni di digiuno. SUBITO VIDAL SU RIGORE, PAREGGIA BRUNO PERES DOPO UNA GRAN DISCESA L’inizio è in spinta per la Juve, il ritmo è presto intenso con attacchi continui alla porta granata. Al quarto d’ora di gioco Pirlo ci prova su punizione, un giocatore granata in area devia il pallone con il braccio, per Orsato non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Vidal che trasforma spiazzando nettamente Padelli. Sembra il preludio per una serata magica, ma le cose si complicano maledettamente con la discesa coast to coast di Bruno Peres.