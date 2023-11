Juve, Pimenta rivela: “Pogba? Stiamo preparando un ricorso, ho speranza”

Sul trasferimento del Polpo dalla Juve allo United ha aggiunto: "In quel periodo dissi a Mino che avremmo dovuto fissare la commissione al valore di Bale più un euro per battere il record del mondo dell’agente Jonathan Barnett. Doveva essere soltanto un euro in più e alla fine lo United ha pagato 110 milioni il cartellino di Paul. Quello con Ferguson non lo definisco un incontro, ma un incidente ferroviario... È stato un disastro. Sir Alex è entrato ed era così arrabbiato che ha colpito il tavolo e si è rovesciato il nostro tè. Era furioso così come Mino".