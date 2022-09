Juve, la pesante critica di Adani: “Allegri non sa niente di calcio, ippica…”

Che Lele Adani non sia un grande sostenitore di Massimiliano Allegri era cosa certa, risaputa. L'ex difensore negli anni non si è mai tirato indietro quando c'era da criticare l'allenatore della Juve, accusato di preferire il calcio difensivista a uno più offensivo. Ad ogni cosa però c'è un limite. Ieri poco prima dell'inizio di un torneo di padel nel corso della Settimana dello Sport di Trento, Adani ha risposto alla domanda di un tifoso dicendo: "Allegri non sa nulla di padel, nulla di ippica, nulla di tennis, nulla di calcio, nulla di ping pong. Non sa niente...".