Juve, Allegri e uno spogliatoio da ricucire a partire da Bonucci

Pareggio contro la Salernitana, sconfitta contro il Benfica, poi il Monza . La sfida contro i biancorossi per quanto abbordabile era al tempo stesso fondamentale per la stagione della Juve . I bianconeri avrebbero dovuto vincere e convincere, dimostrare a tutti di essere tra le big della Serie A. La realtà ha raccontato una storia diversa: prima l' espulsione di Di Maria, poi il gol di Gytkjaer che ha regolato la vittoria alla squadra di Palladino . Una sconfitta, l'ennesimo risultato deludente di una stagione cominciata nel peggiore dei modi.

Ora la pausa nazionali, un periodo utile ad Allegri per fare il punto della situazione e ricostruire la squadra a partire dallo spogliatoio. La Juve ha perso la sua identità, ha perso la forza del suo gruppo. Bisognerà ritornare sui binari giusti al più presto. Il primo passo potrebbe essere ricucire i rapporti tra l'allenatore bianconero, che per il momento ha ricevuto l'appoggio di Agnelli, e il capitano Leonardo Bonucci. I dissidi in passato non sono mancati: dal famoso sgabello fino ai problemi con la fascia da capitano della passata stagione.