Adani: “Nella Juve non funziona niente. Anche Di Maria colpito dalla negatività”

Ennesima prestazione deludente della Juve di Massimiliano Allegri , che contro il Monza trova la prima sconfitta in Serie A della stagione. pessime notizie per i bianconeri, che arrivano alla sosta nazionali tra malumori e tanti problemi da risolvere. La Vecchia Signora gioca male e non porta a casa i risultati: per la dirigenza ci sarà tanto a cui pensare.

Intervenuto nel corso del programma '90° minuto', Lele Adani ha parlato della prestazione dei bianconeri contro i biancorossi: “ Se trovate uno, uno solo, che dice che c'è anche una sola cosa che funziona nella Juventus, è un bugiardo. Io dico che ci sono tante cose negative, la Juventus non gioca, non fidelizza la gente che è sempre meno allo stadio. Andare a vedere una partita allo stadio costa e i sacrifici alla fine devono meritarseli”.

La squadra di Allegri, in effetti, ha giocato male dal primo all'ultimo minuto di gioco, ma è sicuramente peggiorata nel momento in cui è rimasta in 10 uomini. “Il gesto dell’espulsione di Di Maria è stato decisivo, l’ultima volta era stato espulso cinque anni fa. È un giocatore che sembra già aver preso la negatività che c’è in questa squadra, in questa reazione fa vedere tutto il nervosismo”, ha concluso Adani.