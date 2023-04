Juve, da Perin a Gatti: nonostante tutto la difesa si salva

Su Perin la Rosea ha commentato: "L’unico settore in cui davvero la Juve non ha problemi. Perin è un altro titolare, non una riserva. Il salvataggio sulla testa di Defrel e quello su Lopez evitano l’umiliazione". Mentre su Gatti: "Non si discute che, esaurito il rodaggio, Gatti sia un signor difensore. Il problema per la Juve è che nessuno dei “fenomeni” faccia meglio. Bravo, coraggioso, concentrato". Su Danilo invece: "Un altro che si danna in lungo e in largo. Centrale, terzino (in fase difensiva la Juve è 4-4-2), regista, anima, ma non può far tutto e alla fine è stanco. Però ci crede".