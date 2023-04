Sassuolo-Juventus, Danilo: “Concentrati sul campo, dobbiamo migliorare”

Le parole del calciatore bianconero intervenuto direttamente dal Mapei Stadium di Reggio Emlia al termine della sfida tra Sassuolo e Juventus

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia s'impone il Sassuolo che condanna la Juventus alla seconda sconfitta consecutiva in campionato. Gregoire Defrel decide la sfida in favore dei padroni di casa. Ora ai bianconeri serve una reazione per voltare pagina e ripartire. Al termine della sfida Danilo è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare la sconfitta. Queste le parole del calciatore bianconero.

"Juve a doppia faccia? Dobbiamo migliorare, c'è poco da dire. Primo tempo sottotono, se lasci il comando della gara ad un avversario come il Sassuolo che ha qualità, lo paghi. Siamo dispiaciuti ma dobbiamo riprenderci subito perché giovedì c'è una partita importante. A Fagioli non ho ancora detto nulla, è un ragazzo a cui tengo tanto. Sa che ha sbagliato una palla importante ma fa parte del percorso di crescita. E' importante imparare velocemente ma non si cercano colpevoli: abbiamo perso tutti insieme, così come quando vinciamo vinciamo insieme.

Ormai non sono i moduli a cambiare le partite, è un discorso di atteggiamento, disponibilità e letture. Se capisci il gioco in un certo modo il sistema non incide tantissimo. Dobbiamo fare come abbiamo provato a fare tutta la stagione: concentrarci sul campo che è tanto lavoro da fare. Abbiamo una partita ogni 2-3 e molto difficili. Su quello che succede fuori non possiamo fare nulla, speriamo vada nella direzione giusta. Ma siamo concentrati soltanto sul campo.

Penso di prendere le cose positive in ogni situazione. Secondo me rimanere attaccato alla partita in ogni situazione dopo quello che è successo e sta succedendo non è facile. Abbiamo dimostrato la forza del gruppo e sono orgoglioso per quello che stiamo facendo. Le cose che stanno accadendo fuori potevano cambiare qualcosa in noi. Ma restiamo uniti come una famiglia nonostante qualche critica".