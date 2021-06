Juve: per la porta c’è Sirigu

Idea dei bianconeri per il secondo portiere del prossimo anno

Il mercato della Juventus inizia ad entrare nel vivo, con Massimiliano Allegri ed il nuovo responsabile del mercato Cherubini che stanno programmando le mosse da fare in questa sessione per migliore la squadra in vista della prossima stagione. Un ruolo su cui si sta molto parlando è quello del portiere: al netto della situazione di Szczesny e di Donnarumma, i bianconeri hanno la necessità di trovare un secondo portiere, visto l'addio di Buffon, che per la seconda e definitiva volta ha lasciato la Juventus.

Molti sono i nomi che i bianconeri stanno studiando , ultimo della lista quello che risponde a quello del portiere del Torino Salvatore Sirigu: il portiere del Torino è legato ai granata fino al 2022, e percepisce uno stipendio di 2 milioni a stagione. Nulla di tutto ciò potrebbe essere un ostacolo, che semmai è rappresentato dalla voglia del portiere italiano. In vista del Mondiale del prossimo anno infatti, Sirigu vorrebbe giocare titolare per giocarsi le sue chance di rientrare tra i convocati, ed un anno all'ombra di Szczesny non sarebbe prolifico in questo senso.

Se quindi la strada per il secondo portiere è ancora in salita, sembra prossimo il rinnovo di Carlo Pinsoglio: terzo portiere nelle ultime stagioni e talismano dello spogliatoio bianconero, il portiere dovrebbe rimanere ancora a Torino, anche per l'importanza che riveste all'interno del gruppo. Per il partente Buffon invece si è fatto avanti il Barcellona: come riportato dal quotidiano Sport, i blaugrana starebbero pensando all'estremo difensore, che ha in mente il Mondiale del prossimo anno. Buffon, a 43 anni, potrebbe diventare il primo calciatore della storia a partecipare a 6 Mondiali. Per farlo Gigi ha bisogno di giocare, e il Barcellona non sembrerebbe in grado di garantirgli il posto da titolare che cerca per riscattarsi e per cercare di convincere Mancini a portarlo in Qatar il prossimo inverno.