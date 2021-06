Marchisio chiama Pogba a Torino: “Su su torna”. Il “polpo” risponde così…

Il siparietto tra i due ex bianconeri sui social

Terminata la stagione al quarto posto in classifica, ultimo valevole per un posto alla prossima edizione della Champions League, in casa Juventus è ora tempo di progettare la prossima sessione di mercato estiva. In questi giorni ci sono stati già diversi incontri tra Massimiliano Allegri, che dopo due anni ha fatto ritorno all'ombra della Mole per sostituire Andrea Pirlo, e la dirigenza bianconera per capire le prossime mosse da fare. Tutto ruoterà intorno al futuro di Cristiano Ronaldo, che dopo gli Europei svelerà la squadra in cui giocherà il prossimo anno. Per Cr7 numerose sono le voci di mercato, tra cui quella di un clamoroso ritorno al Manchester United.