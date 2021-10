Juve: per il centrocampo avanza la candidatura di Tchouameni

Il calciatore del Monaco primo obiettivo della Juventus per rinforzare il centrocampo in vista del prossimo anno

redazionejuvenews

La Juventus ha ripreso i lavori alla Continassa in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali: i bianconeri sono attesi da tre sfide delicate, che molto diranno circa il loro proseguo della stagione. Roma, Zenit e Inter sono le avversarie che attendono i bianconeri alla ripresa, con Massimiliano Allegri che sta lavorando a ranghi ridotti alla Continassa per recuperare gli infortunati: in questo senso Paulo Dybala sembra sarà disponibile per la partita, con Alvaro Morata che invece avrà bisogno di più tempo per recuperare. Disponibili saranno anche Arthur e Kaio Jorge, con entrambi che hanno recuperato dai loro lunghi infortuni e devono solo ritrovare la condizione migliore.

Mentre Allegri lavora sul campo, chi non si ferma è Federico Cherubini, che continua a sondare il mercato in cerca di pedine che possano migliorare la squadra bianconera. In quest'ottica, gli obiettivi principali sono due, un centrocampista e un attaccante, giovani, con stipendi e richieste non eccessive, che andrebbero a migliorare l'organico. Se per l'attacco il nome da tenere d'occhio è quello di Dusan Vlahovic, in rotta con la Fiorentina, per il centrocampo la Juventus ha messo gli occhi sul giovane Aurelien Tchouameni del Monaco.

Il centrocampista classe 2000 del Monaco e della nazionale francese è seguito da molto tempo dalla squadra bianconera, e secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna e riportate da Todofichajes.com, il giocatore avrebbe espresso gradimento per la destinazione bianconera, con la Juventus che deve solo mettersi a trattare a tavolino con il club francese. Il Monaco chiede per il cartellino del ragazzo non meno di 40 milioni di euro, cifra troppo alta per le casse dei bianconeri, che sperano di abbassare le pretese dei francesi, e di vincere la concorrenza dei molti club sul giocatore, Chelsea primo tra tutti, che piace a mezza Europa e sul quale in estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta.