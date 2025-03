Juve, Penta: “Esonero di Thiago Motta decisione di Exor”

Nicola Penta ha commentato l'esonero di Thiago Motta dalla Juventus: per il consulente sportivo, la scelta sarebbe stata determinata da Exor

Intervistato a Radio Bianconera, Nicola Penta, ha parlato della decisione della Juventus di operare per l’esonero di Thiago Motta. Ecco le sue parole: “Ha deciso Exor. Ha deciso Exor perché Mancini aveva già firmato un contratto che è stato cassato da chi ha le responsabilità in Exor di dire sì o no. Evidentemente oggi ci troviamo in una situazione in cui c’è un budget che è già stato limitato e non era previsto un extra budget. Con Mancini ci sarebbe stato un extra budget, quindi hanno detto no. Si va avanti con un allenatore low cost ma offensivo come Tudor. E’ un ottimo allenatore che ha accettato una soluzione che allenatori di prima fascia non avrebbero accettato mai”.

Penta: “Giuntoli si è troppo fossilizzato su Thiago Motta”

Il consulente sportivo ha inoltre parlato anche del direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli: "Giuntoli è stato esautorato in questa situazione? Esattamente. Per Giuntoli è una seconda sconfitta. Ha scelto il primo allenatore ed è andata male; ha scelto il secondo e la proprietà ha detto no. Sicuramente però, va detto a favore di Giuntoli che è stato lui a proporre il nome di Tudor e che aveva già parlato con lui. Per fortuna questa volta ha utilizzato il piano B, cosa che non ha fatto l'estate scorsa. Io più volte avevo detto che di solito un direttore sportivo fa colloqui con due, tre, quattro, anche cinque allenatori. Per capire qual è il suo modulo, cosa pensa dei giocatori, trovare una linea comune, invece lui si era fossilizzato su Motta e questa cosa lo ha penalizzato".