Juve, Pedullà: “Strada spianata per Douglas Luiz e occhio alle sorprese…”

La Juve si prepara a chiudere per Douglas Luiz ma potrebbero esserci altre sorprese: le parole di Alfredo Pedullà

Intervenuto su Sportitalia Alfredo Pedullà ha parlato del mercato della Juve: “Ora non è che l’Aston Villa sia diventato un supermercato all’improvviso, ma per coprire qualche buco e non cascare nella tagliola del FPF deve fare cassa entro il 30 giugno. Monchi lo sa e si è messo subito al lavoro, i contatti con Cristiano Giuntoli risalgono a un paio di settimane fa. Douglas Luiz è un’operazione con strada spianata, quindi si può correre con la fantasia, l’Aston Villa è pronto a rilevare i cartellini di McKennie e Iling incassando un conguaglio di circa 18 milioni. E la Juventus colmerebbe la famosa lacuna, l’uomo d’ordine, senza dover ricorrere ad adattamenti come Locatelli. Bisogna seguire le idee di Thiago Motta, che a Bologna aveva chiesto e ottenuto Freuler, per consentirgli di sviluppare il suo gioco senza forzature o scorciatoie, è esattamente quanto sta facendo la Juve. Per mesi e mesi si è detto che la rivoluzione della Juventus avrebbe dovuto dare priorità al centrocampo: Fagioli è tornato, Douglas Luiz è una trattativa molto concreta, Koopmeiners un chiodo fisso e un obiettivo da centrare assolutamente. Sarebbe un bel modo per consegnare la chiave di una fuoriserie luccicante a Thiago da mesi e mesi promesso sposo bianconero, ormai sul punto di essere ufficializzato. E occhio alle sorprese…“.