Juve, Pedullà: “Elkann deciderà il futuro di tutti, Conte candidato principale”

Il giornalista Alfredo Pedullà ha analizzato la situazione e le prossime mosse in casa Juve: le sue parole

Il giornalista Alfredo Pedullà ha analizzato la situazione e le prossime mosse in casa Juve: “Il giorno indicato da parte della Juve da segnare a caratteri cubitali è il 15 giugno. Potrebbe essere il giorno delle decisioni, o forse anche il 13 giugno. Decisioni che riguardano una svolta totale soprattutto per quanto riguarda la panchina. Conte resta il candidato principale. Dopo l’incontro tra Allegri e De Laurentiis a Roma, che è stato preparatorio, bisogna attendere gli sviluppi. Sarà John Elkann a decidere il futuro di tutti. Tudor ha un destino segnato fin dal suo arrivo”.

Juve, le parole di Pedullà

“Il piano principale della Juve ha solo deboli alternative. Avevo parlato di Mancini e Pioli, ma restano opzioni flebili. Segnate il 15 giugno, con la possibilità che tutto si anticipi di 2-3 giorni. Lo stesso Giuntoli ha dichiarato che Tudor sarà l’allenatore per il Mondiale per club. Conte, intanto, sarà impegnato nella sfida scudetto di venerdì prossimo, e poi con ogni probabilità dirà a De Laurentiis che non ci sono margini per continuare. Proprio per questo De Laurentiis si è già tutelato, cercando soluzioni alternative nel caso il dialogo con Conte non vada bene”, ha concluso. Nel frattempo arriva un’indiscrezione sulla possibile nuova Juve di Conte: formazione rivoluzionata <<<