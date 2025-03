Juve: Pecci: “Motta? C’erano tutti gli estremi per cambiare”

Eraldo Pecci ha commentato l'esonero di Thiago Motta alla Juventus: per l'ex calciatore, la scelta della società sarebbe stata comprensibile

Dagli studi della DS, Eraldo Pecci ha commentato la scelta della Juventus di esonerare l’allenatore Thiago Motta. Ecco le sue parole: “Dispiace quando un professionista perde il lavoro ma la Juventus non è più quella di una volta. È una squadra normale, nel senso che non essendoci più gli Agnelli, cambia allenatore anche in corso, qui c’erano tutti gli estremi secondo me per cambiare allenatore perché sono stati falliti tutti gli obiettivi fino ad oggi, l’ultimo obiettivo è rimasto il quarto posto, è stata un’annata di tanti errori”.

Pecci: “Motta ha avuto poca fiducia nei giocatori”

Inoltre, sulla gestione del tecnico di alcuni giocatori, l’ex calciatore ha aggiunto: “Yildiz è stato snaturato, via Danilo quando Bremer era già infortunato, poca fiducia in molti tranne che in Koopmeiners, nessuno aveva il posto fisso, non c’erano leader, deprezzato Vlahovic, ci sono tante cose da dire e Tudor è uno juventino. Ha accettato questo tragitto perché sa che facendo bene avrà tutta la gente dalla sua. Motta quando a Firenze perde 3-0 e mette due terzini con i cambi è chiaro che la società si deve allarmare. Come dice Giulia Cesare il dado è tratto”. Leggi anche le ultime indiscrezioni sul possibile allenatore della Juventus nella prossima stagione <<<