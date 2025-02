Juve, Pavan: “Un filo sottile lega l’acquisto di Kelly a Huijsen”

Massimo Pavan ha parlato di Lloyd Kelly e Dean Huijsen: per il giornalista ci sarebbe una connessione tra nuovo e vecchio difensore della Juve

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del nuovo difensore della Juventus, Lloyd Kelly, e un altro dal recente passato in bianconero, Dean Huijsen. Ecco un estratto delle sue parole: “Esiste un sottile filo che collega l’acquisto bianconero dell’ultimo giorno, Lloyd Kelly a Dan Huijsen. Uno in estate ha lasciato il Bournemouth dopo delle stagioni di ottimo livello a parametro zero, l’altro ha preso uno dei posti in difesa, passando dalla Juventus per 15 milioni più diversi bonus.

In tanti hanno collegato le operazioni e ci si chiede come sia possibile una mossa del genere e chiaramente nessuno tiene in considerazione due elementi. Primo elemento: Huijsen è partito da Torino perché in bianconero avrebbe fatto la riserva di Bremer o Gatti e non avrebbe, praticamente mai giocato, ovvio che se qualcuno avesse avuto la sfera di cristallo e avesse comunicato ai dirigenti che Bremer prima e Cabal dopo si sarebbero rotti il crociato, probabilmente sarebbe rimasto, ma una difesa con Huijsen, Savona e magari Rouhi, non sarebbe stata proponibile, troppo inesperta”.

Pavan: “Huijsen alla Juve avrebbe fatto la fine di Fagioli”

Il giornalista ha aggiunto: “L’operazione estiva di cessione è stata considerata da tutti valida, ora il giocatore sta facendo bene in Inghilterra ma se fosse rimasto a Torino, avrebbe fatto la fine di Fagioli se non peggio e non avrebbe sicuramente acquisito valore. Passando a Kelly, in tanti criticano l’operazione, ma non sanno che a Newcastle ha giocato poco perché chiuso da tre giocatori che sono colonna del club, Botman, Schar e Burn e che come esterno, l’allenatore ha scelto profili più offensivi rispetto a un terzino più bloccato come può essere Kelly, che, comunque, rimane un ottimo interprete del ruolo”. Leggi il duro commento di Trevisani all’arrivo di Kelly alla Juventus <<<