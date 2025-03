Juve, Pavan: “Tudor può strappare la permanenza”

Massimo Pavan ha parlato dell'allenatore della Juventus, Igot Tudor: per il giornalista, la permanenza in bianconero sarebbe possibile

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dell’allenatore della Juventus, Igor Tudor. Ecco le sue parole: “Il presente è Igor Tudor, il futuro dipenderà dai risultati, buona la prima, se andrà bene la seconda e poi anche le successive, Tudor potrebbe anche strappare la permanenza, del resto il rapporto con i tifosi è iniziato nel modo migliore, ovvio che quello non basta ma aiuta se le cose andranno quanto meno in modo normale. Sicuramente Tudor non dovrà essere eventualmente sostituito da uno qualunque, scartati quindi, Pioli e Mancini, se si deve cambiare va fatto solo per un top: Conte, Klopp, o giù di lì. Il resto sarebbe un po’ follia. In ogni caso, ogni discorso è prematuro, il traghetto Tudor è partito e si spera tutti arrivi in porto bene per poi continuare il viaggio”.

Pavan: “Senza Champions addio a Veiga, Conceicao e Kolo Muani”

Inoltre, sul futuro dei giocatori della Juventus, il giornalista ha aggiunto: “Il viaggio bianconero potrebbe interrompersi per molti senza Champions. Se da una parte crediamo che non ci saranno cessioni top, quindi escludiamo la partenza di Yildiz, dall’altra riteniamo che senza Europa grande, qualcuno non resterà. Se Veiga tornerà al Chelsea, lo stesso vale anche per Conceiçao e Kolo Muani. Il costo degli ingaggi, le ambizioni dei singoli, il bisogno di rientrare in certi parametri economici escludono investimenti di quelle cifre per ingaggi e cartellini senza la massima competizione europea. Ridimensionamento? No, adattamento, per questo oggi, è fondamentale arrivare quarti per poter decidere e non dover subire le decisioni altrui”. Leggi anche le parole di Adani su Tudor <<<