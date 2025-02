Juve, Pavan: "Scudetto? Ipotesi di qualche simpatico burlone..."

Massimo Pavan ha parlato dell'ipotesi Scudetto per la Juventus: per il giornalista, l'obiettivo sarebbe oramai una chimera irraggiungibile

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dell’ipotesi Scudetto per la Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “Qualche simpatico burlone ha deciso di chiedere ed ipotizzare che la Juventus possa rientrare nella lotta scudetto. Numericamente vincendo con il Verona e ipotizzando un pari tra Napoli e Inter, non sarebbe qualcosa di impossibile, ma tra qualcosa di non impossibile e qualcosa di fattibile ce ne passa e francamente per candidarsi a qualcosa di più del quarto posto la Juventus dovrebbe intraprendere un filotto che ci auguriamo ma che attualmente riteniamo difficile da pronosticare”.

Pavan: “Atalanta? Il vero test definitivo per puntare allo Scudetto è la Juve”

Inoltre, sull’Atalanta, prossimo avversario della Juventus fra due turni di campionato, il giornalista ha detto: “Per gli orobici il test definitivo non sarà il Venezia sabato, che appare una vittima sacrificale, ma piuttosto, la Juventus nel turno successivo, a Torino. A Bergamo i bianconeri giocarono una grande gara e meritavano, forse, qualcosa in più del pareggio, a Torino, proveranno ad avvicinarsi alla squadra di Gasperini, questo a patto di vincere la gara interna con il Verona, cosa non scontata, visto che la Juventus in casa ha perso punti con Venezia, Parma, Cagliari, dispensando copiosi e generosi regali un po’ a tutti, servirà, quindi, una prestazione molto diversa per portare a casa i tre punti, esattamente come stasera contro l’Empoli, evitando gli errori dei primi 60 milioni dell’ultimo confronto in campionato”. Leggi anche la rassegna stampa di oggi sulla Juventus <<<