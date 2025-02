Juve, Pavan: “Motta sfrutterà la freschezza di chi ha giocato meno”

Pavan ha parlato delle possibili scelte di Motta per la prossima sfida della Juventus, ipotizzando alcuni cambi rispetto al precedente match

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato delle possibili scelte di formazione di mister Thiago Motta per la sfida della sua Juventus al Psv Eindhoven. Ecco un estratto delle sue parole: “Giocando così tante partite ravvicinate i cambi sono fondamentali. Motta contro l’Inter ha utilizzato diverse sostituzioni inserendo Yildiz, Cambiaso, Locatelli, un po’ meno rispetto alla media in cui Motta utilizza tutti i cambi. L’allenatore bianconero è uno di quelli che gira più di tutti gli elementi a disposizione. Probabile che venga fatto lo stesso anche in Olanda con Motta che cercherà di sfruttare la freschezza di coloro che hanno giocato meno minuti contro i nerazzurri”.

Pavan: “Con il Psv può esserci spazio per Vlahovic”

Il giornalista ha anche scritto: “Per superare il Psv ci vorrà un grande sforzo e grande cinismo e attenzione, considerando che gli olandesi giocheranno una partita offensiva ed anche a Torino hanno creato più di una difficoltà ai bianconeri. All’andata Conceiçao e Mbangula hanno timbrato la giocata della vittoria, contro l’Inter, Muani e lo stesso Conceiçao, in tanti si augurano che contro il Psv possa esserci spazio anche per Dusan Vlahovic e che possa magari timbrare una rete. Tutti in questa squadra sono utili ed è fondamentale il massimo impegno e contributo di tutti per raggiungere gli obiettivi”. Leggi anche la probabile formazione della Juve contro il Psv <<<