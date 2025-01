Juve, Pavan: “Motta ha degli alibi per la sconfitta contro il Milan”

Pavan è ritornato sulla sconfitta della Juventus contro il Milan in Supercoppa: per il giornalista, Thiago Motta conserverebbe alcuni alibi

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta alla luce della sconfitta in Supercoppa italiana contro il Milan. Ecco cosa ha scritto: “È partita la “solita stampa” contro Thiago Motta che è responsabile come tutti per l’eliminazione Supercoppa contro il Milan, ma comunque degli alibi per la sconfitta che è arrivata contro i rossoneri ci sono anche se non li sottolinea nessuno. Partiamo dal fatto che la formazione iniziale era giusta perché comunque Mbangula è stato uno degli uomini più decisivi, Yildiz un colpo fortunato ma probabilmente se avesse giocato con Conceiçao avrebbe fatto bene alla stessa maniera ed il portoghese, in questo periodo è difficile lasciarlo fuori, visto il rendimento che ha”.

Pavan: “Le responsabilità dell’allenatore sono indirizzati nella sfortunata scelta dei cambi”

Il giornalista ha proseguito: “Nel primo tempo la squadra, praticamente, non ha subito niente. Quindi, c’è da dire che la formazione non sia stata sbagliata. Il problema è l’atteggiamento che ha avuto la Juventus nel secondo tempo, dall’occasione fallita da Theo Hernandez in poi. Non è colpa di Thiago Motta se Locatelli in maniera spudorata stende Pulisic. Non è colpa di Thiago Motta se Kalulu perde un pallone a centrocampo. La squadra è messa male in ripartenza e Di Gregorio esce come un giocatore della PlayStation quando schiacci il tasto sbagliato. Gatti devia nella propria porta un cross innocuo. E fino a qui, questo non è colpa di Thiago Motta. Le responsabilità dell’allenatore bianconeri arrivano e sono indirizzate nella sfortunata scelta dei cambi. Perché, come contro la Fiorentina, i cambi non portano praticamente nulla E qui è il dubbio c’è, se dipende dal fatto che i giocatori non sono adatti oppure se non sono caricati nella maniera opportuna (…)”.