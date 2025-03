Juve, Pavan: “La novità importante di Tudor è la difesa a tre”

Massimo Pavan ha parlato delle novità tattiche della Juventus: per il giornalista, la più importante sarebbe il ritorno della difesa a tre

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato della riproposizione della difesa a tre attuata da Igor Tudor per la sua Juventus contro il Genoa. Ecco un estratto delle sue parole: “La novità più importante a livello tattico di Igor Tudor è stato il ritorno della difesa a tre, un ritorno al passato, spesso l’avevamo vista con Massimiliano Allegri e mai con Motta. Tudor l’ha rispolverata ed ha inserito come esterni Nico Gonzalez, soluzione giusta ma che con la Roma potrebbe essere un azzardo e McKennie, che ha fatto bene ma che in fase di spinta non abbiamo mai visto. Andrea Cambiaso potrebbe essere l’uomo giusto quest’anno e Cabal l’uomo perfetto per l’anno prossimo, oltre a Cambiaso, ovviamente”.

Pavan: “La scelta di puntare su Kelly ha sorpreso”

Il giornalista ha proseguito: “Tornando al presente dei tre centrali visti, ha sorpreso la scelta di puntare su Kelly al posto di Kalulu, ma Tudor, probabilmente voleva verificare l’affidabilità dell’inglese, apparso un po’ legnoso è sempre in difficoltà se attaccato in velocità. Non parliamo di un calciatore non bravo, ma sicuramente di un calciatore che arrivato a gennaio, deve adattarsi al mondo bianconero, i margini di crescita ci sono, il tempo meno”. Leggi anche le ultime indiscrezioni sul futuro della panchina della Juventus <<<