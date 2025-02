Juve, Pavan: “Koopmeiners leader nella sfida con l’Empoli”

Pavan ha parlato del centrocampista della Juventus, Koopmeiners: per il giornalista, il giocatore avrebbe giocato molto bene contro l'Empoli

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del centrocampista della Juventus, Teun Koopmeiners. Ecco un estratto delle sue parole: “Teun Koopmeiners contro l’Empoli non ha fatto nulla di eccezionale, non ha segnato, non ha fatto gol su punizione ma è stato leader assoluto e completo nella sfida contro i toscani. Forse per la prima volta in assoluto lo abbiamo visto prendere per mano la squadra, chiamare il pallone, cercare di proporsi, prendere punizioni e avere voglia di batterle ed infine tentare la conclusione come nel secondo tempo e poi sventagliare l’assist per Muani, bravo poi a segnare il pareggio”.

Pavan: “Koopmeiners ha mostrato atteggiamento e personalità”

Il giornalista ha proseguito: “Un atteggiamento da leder, positivo e finalmente siamo vicini a quello che ci aspettiamo da Koopmeiners, che sia un uomo squadre e non importa da quanto tempo è a Torino, sta cominciando a imporsi, ora le conferme a Como. C’è poi un gesto che ci è piaciuto enormemente ed è l’abbraccio a Vlahovic dopo il gol del serbo.

Koopmeiners sa benissimo che l'attaccante ha vissuto e sta vivendo un momento complicato che necessità di vicinanza e quell'abbraccio, così come le parole dette all'attaccante sono un grande attestato di fiducia e di vicinanza, sicuramente un gesto da leader e da persona che conosce cosa bisogna fare per migliorare il gruppo, per tenerlo unito e per andare avanti in modo positivo cercando di migliorare partita dopo partita. L'olandese ci è piaciuto molto ed è forse la seconda o terza volta in stagione che succede, ma questa volta è diverso, ci è piaciuto l'atteggiamento e la personalità, cosa che conta molto di più di altre cose".