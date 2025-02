Juve, Pavan: “Kolo Muani ha fatto la differenza con l’Empoli”

Massimo Pavan ha disaminato la vittoria della Juve contro l'Empoli: il giornalista ha esaltato la prestazione della punta Randal Kolo Muani

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha analizzato il successo della Juventus contro l’Empoli in Serie A. Ecco un estratto delle sue parole: “Quattro gol in una volta sola, non ci esaltiamo, due sono arrivate con i toscani in dieci, ma quattro reti in un tempo non le vedevamo da un po’ e quindi possiamo essere soddisfatti. La Juventus che vince contro l’Empoli trova un giocatore che fa differenza: Kolo Muani, poche occasioni ma concretezza. Magari lo godremo solo per sei mesi ma ci sembra un ottimo innesto. Nel frattempo, speriamo che la Juventus che abbiamo visto nel secondo tempo sia effettivamente quella vera, vale a dire una squadra che reagisce, una squadra che impone il proprio gioco all’avversario, una squadra che crea tante occasioni e che ha anche un pizzico di fortuna che gli permette di portare dalla propria parte la partita”.

Pavan: “I gol di Kolo Muani sono l’esempio di una squadra che lotta”

Il giornalista ha proseguito: "Le reti di Kolo Muani, la prima soprattutto, sono l'esempio di una squadra che lotta e di un giocatore che ha voglia di far goal che prende a spallate l'avversario, che vince il contrasto e che segna una bella rete, mentre la seconda è la classica rete da opportunista e se volessimo prendere un esempio del passato, alla Inzaghi o alla Trezeguet. Si vabbè, c'è anche un pizzico di fortuna in quella rete, ma se non ci metti il piede, se non senti il goal, se non senti di essere un bomber vero, quel goal lì non lo fai".