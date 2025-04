Juve, Pavan: “Kolo Muani e Vlahovic non possono giocare insieme”

Massimo Pavan ha parlato dei due attaccanti principali della Juventus: per il giornalista, Vlahovic e Kolo Muani non sarebbero compatibili

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato degli attaccanti della Juventus, Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani. Ecco un estratto delle sue parole: “A Torino ci hanno provato a metterli insieme, c’era già stato un tentativo contro l’Empoli, non andato benissimo per l’imprecisione un po’ di entrambi perché le occasioni c’erano state, ma a Parma abbiamo visto contro, quasi, inequivocabile dubbio, che Kolo Muani e Dusan Vlahovic non possono giocare insieme o quanto meno fanno un’immensa fatica. Il problema o i problemi principali riguardano la posizione ed il movimento che tendono a fare. Entrambi sembrano preferire la posizione centrale”.

Pavan: “Entrambi vivono un momento estremamente difficile”

Il giornalista ha proseguito: "Kolo Muani può svariare di più, ma relegarlo in corsia o come trequartista a supporto, non lo ha aiutato, i movimenti che fanno, inoltre, sono molto simili e tendono a sovrapporsi, una confusione che abbiamo visto a Parma dove Muani prendeva palla sulla trequarti e provava a partire con risultati altalenanti. Vlahovic, invece, la palla a Parma l'ha vista poco, bloccato con facilità da Giovanni Leoni e forse debilitato per il problema fisico che aveva. Sicuramente entrambi stanno vivendo un momento estremamente difficile e poco produttivo, non segnano da mesi ed anche nei recenti tentativi nelle ultime settimane non sono riusciti a regalare delle conclusioni degne di nota. A Parma, Vlahovic non è mai stato pericoloso, Kolo Muani ci ha provato nella ripresa ma i tiri sono stati totalmente innocui".