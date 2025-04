Calciomercato, la Juventus su Vlahovic ha deciso | News

La Juventus avrebbe le idee particolarmente chiare rispetto al futuro che potrebbe avere Dusan Vlahovic: il punto

Ci sono tanti nodi da sciogliere per la Juventus. E la sconfitta contro il Parma fa sicuramente male. La Vecchia Signora è impegnata a rendere dignitoso il finale di una stagione deludente. Il progetto Thiago Motta, naufragato malamente, ha portato alla compromissione di tutti quanti gli obiettivi stagionali. Ne rimane solo uno, adesso, e ha una importanza a dire poco vitale. Trattasi della qualificazione alla prossima edizione di Uefa Champions League, che passa per il quarto posto. Uno poto ambito da tanti altri club ma soprattutto dal Bologna, con cui il destino si incrocerà il prossimo 4 maggio. Partita da dentro o fuori, un vero e proprio spareggio per l’Europa che conta. E conta, la Champions, anche in funzione economica e quindi in vista della prossima sessione di calciomercato. L’esonero di Motta è costato molto, centrare la qualificazione porterà quattrini freschi. Altri quattrini arriveranno dalle cessioni. Degli esuberi, ma anche di chi non rientra più nel progetto tattico.

Juventus-Vlahovic: ecco la decisione | News calciomercato

Ed è qui, che si inserisce il discorso Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, arrivato con grandi premesse dalla Fiorentina nel 2022, non hai trovato un grande feeling con l’ambiente bianconero. I rapporti, poi, si sono incrinati nella stagione in essere sotto la gestione – un po’ anemica, offensivamente parlando – di Thiago Motta. Ora in panchina c’è un altro allenatore, Igor Tudor, che ha sempre avuto parole d’encomio per lui. Anche quando allenava altre squadre. E infatti, con Tudor in panca Thiago Motta è partito titolare in tutte le sfide. Tre, fino ad ora. Si tratta di un segno di riavvicinamento col mondo Juve, ma probabilmente non sufficiente a cambiare un destino ormai scritto. E cioè che Dusan Vlahovic, per questi motivi personali e per quelli economici di cui abbiamo parlato prima, lascerà la Juventus ine state. Un anno primo rispetto alla scadenza del suo contratto. Lo conferma l’edizione odierna del QS che spiega come Giuntoli speri di ricavare, dalla cessione, almeno 40 milioni di euro. Denaro da reinvestire, poi, sul calciomercato. E sempre parlando di futuro e di Juventus, attenzione: i bianconeri starebbero lavorando ad un colpo di scena niente male <<<