Juve, Pavan: “Il cambio in panchina non ha portato alla svolta”

Massimo Pavan ha parlato dell'andamento della Juve dopo il cambio di guida tecnica: per il giornalista non ci sarebbe stata la svolta sperata

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dell’impatto del cambio di guida tecnica, da Thiago Motta a Igor Tudor, sulla Juventus e la sua stagione. Ecco un estratto delle sue parole: “Il cambio in panchina da Thiago Motta all’attuale allenatore Igor Tudor non ha portato a una svolta sotto questo aspetto, sono infatti rimasti i problemi di gestione del vantaggio e calo di concentrazione nel finale sono rimasti invariati, le rimonte subite contro Roma, Bologna e Lazio, tutte terminate 1-1, lo dimostrano, continuando con quanto avevamo visto con Atalanta e Fiorentina, tanto per fare due esempi del girone di andata”.

Pavan: “Serie di rimonte terribile iniziata contro il Cagliari”

Il giornalista ha proseguito: “La serie terribile è iniziata il 6 ottobre contro il Cagliari: pareggio subito su rigore nel finale, proseguita a San Siro contro l’Inter: avanti 2-1, poi sotto 2-4 e infine 4-4. A Lecce, errore di Cambiaso e pari di Rebic nel recupero. Gara terribile il 14 dicembre in casa con il Venezia: avanti, poi sotto, e infine 2-2. Altro risultato difficile con la Fiorentina allo Stadium: pari di Sottil nei minuti finali (2-2). Stesso copione nel derby contro il Torino: 1-1 dopo il gol iniziale di Yildiz. A Bergamo contro l’Atalanta: altro 1-1 con rimonta subita, si prosegue il 25 gennaio a Napoli: avanti con Kolo Muani, ma sconfitta 2-1. Come detto tocca a Tudor: tre pareggi consecutivi contro Roma, Bologna e Lazio, tutti per 1-1″. Leggi anche le parole di Tudor nella conferenza stampa pre Juventus-Udinese <<<