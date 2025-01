Juve, Pavan: “I motivi per essere fiduciosi nel progetto ci sono”

Massimo Pavan ha approfondito il momento della stagione della Juventus: per il giornalista permarrebbe la fiducia nonostante le difficoltà

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del progetto della Juventus alla luce della prima metà di stagione dei bianconeri. Ecco le sue parole: “Credere al progetto, nonostante le difficoltà, nonostante un distacco importante dal primo posto, il mondo bianconero non deve disunirsi e rimanere in totale sintonia, non tutto è perduto a patto di continuare a giocare come con Fiorentina e Milan ed evitare gli errori da suicidio di massa collettivo che la Juventus ha fatto nelle ultime partite. I motivi per essere fiduciosi ci sono”.

Pavan: “Il calcio di Thiago è totalmente diverso da quello dell’anno scorso”

Il giornalista ha spiegato: “La Juventus ha un’età media molto bassa, di 24 anni, tra le più basse in assoluto e questo non permette di mantenere quella continuità di rendimento e di esperienza che hanno altre squadre (…). La Juventus nell’ultimo anno ha speso a livello di cartellini ma ha iniziato una rigida politica di controllo degli stipendi andando a tagliare tutti i rami costosi e poco giustificabili (…).

La politica della Juventus, comunque non è quella di badare solo al miglioramento del bilancio ma si vuole anche vincere, per questo le risorse saranno reinvestite e si punterà a creare valore, acquistando calciatori da rivalutare e poi rivendere per prenderne altri poi funzionali. Il calcio di Thiago, poi, si inserisce in un calcio diverso, totalmente diverso da quello visto lo scorso anno, la Juventus in questo girone di andata ha farro meglio dello scorso girone di ritorno, nonostante tante partite e diversi problemi di infortuni, alcuni determinanti come Bremer. Il calcio di Thiago non è immediato, vedremo se nel ritorno si riuscirà a farlo digerire alla squadra”.