Juve, Pavan: “I bianconeri alla Fiorentina hanno mostrato le qualità”

Massimo Pavan ha parlato degli ex della partita tra Juve e Fiorentina: parlando della velocità di ambientamento degli ex bianconeri in viola

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato della lunga fila di ex della partita di Fiorentina-Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “Siamo al tutti contro tutti, domani a Firenze sarà assolutamente così, Nicolò Fagioli e Moise Kean contro Nico Gonzalez e Dusan Vlahovic. Classe 2000 contro classe 2000, Kean che ha segnato tanto in stagione contro Vlahovic che ha segnato meno, Kean che è diventato titolare inamovibile contro Dusan Vlahovic che ha perso il posto. Dalla parte opposta chi è arrivato a Firenze da poco ma ha già fatto vedere le sue qualità provando a rilanciarsi dopo qualche mese difficile e chi, dalla parte opposta, non è riuscito per nulla a dimostrarsi un giocatore di livello e sta incontrando, tante, forse troppe difficoltà”.

Pavan: “Fagioli ha sofferto. C’è del risentimento”

Il giornalista ha proseguito: “I due ex bianconeri hanno un po’ il dente avvelenato. Forse, non tanto con quello che la Juventus rappresenta, ma sicuramente con la società per non aver avuto ancora un’occasione. Sicuramente Nicolò Fagioli è quello che ha sofferto, forse di più il distacco. Allo stesso tempo, ha anche un po’ di risentimento con Thiago Motta con cui il feeling è andato un po’ scemando dopo il picco più alto che è stato la partita contro il Lipsia.

Dalla parte opposta Dusan Vlahovic, come detto, che partirà dalla panchina e che deve, assolutamente, sfruttare le occasioni che gli verranno concesse. Anche per cercare di strappare, in futuro, un contratto migliore o di pari livello, in qualche altra squadra. Allo stesso modo, Nico Gonzalez deve iniziare a dimostrare di non essere il giocatore, molto fumoso, visto fino ad ora. Un giocatore che, per rimanere a Torino, deve assolutamente alzare un’asticella che, al momento, è apparsa troppo bassa per essere vera”. Leggi anche le parole del direttore sportivo Prade su Fiorentina-Juventus <<<