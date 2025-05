Juve, Pavan: “Hojlund è un’opzione concreta, ma c’è un pericolo..”

Massimo Pavan ha parlato dell'ipotesi di Rasmus Hojlund alla Juve: per il giornalista, l'arrivo del centravanti presenterebbe alcune insidie

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dell’ipotesi di un arrivo alla Juventus di Rasmus Hojlund. Ecco un estratto delle sue parole: “Possiamo dire quello che vogliamo ma la Juventus ha bisogno di qualche attaccante di valore per la prossima stagione, ci sono tanti nomi ed uno dei più chiacchierati in queste settimane è quello di Rasmus Hojlund, nome che avevamo fatto tra i primi qualche settimana fa. L’attaccante danese del Manchester United è un’opzione più concreta, però andrà valutata con estrema attenzione visto che è un giocatore che all’Atalanta aveva fatto molto bene, era costato parecchio alla squadra Inglese, ma in Inghilterra, come accade si fa fatica e come spesso e volentieri succede, tutti i giocatori dell’Atalanta fuori da Bergamo non riescono ad incidere”.

Pavan: “Hojlund sarebbe perfetto come secondo o terzo attaccante”

Il giornalista ha proseguito: "Le sue stagioni sono state ricche di alti e bassi di contraddizioni e quindi è chiaro che gli interrogativi ci siano e debbano essere fatti. Sarebbe perfetto come secondo o terzo attaccante, il problema è che la Juventus non ha il primo attaccante e questo è un grosso e grande tema. Tante domande si affollano nella testa dei tifosi bianconeri, i quali ormai si sentono un po' confusi, del resto le ultime sessioni di calciomercato sono state piene di alti e bassi anche negli acquisti, ma non è facile oggi, rifondare la Juventus, lo sappiamo".