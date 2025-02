Juve, Pavan: "Dopo l'uscita di Veiga serviva un miracolo..."

Pavan è ritornato sull'eliminazione della Juve dalla Champions League, individuando il momento chiave della partita all'infortunio di Veiga

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan è ritornato sulla sconfitta in Champions League della Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “Quando si è fatto male Veiga e quando abbiamo visto Cambiaso manifestare le difficoltà non essendo ancora al cento per cento, abbiamo capito che serviva un miracolo che, ovviamente, poi, non è arrivato. Possiamo prendercela con Motta perché ha sbagliato i cambi, ma chi doveva mettere?”.

Pavan: “Difesa non da Juve, ma non pensata così all’origine”

Il giornalista ha proseguito: "Forse poteva tenere Muani con Vlahovic, forse poteva cambiare qualcosa all'inizio inserendo qualche pedina in più diversa rispetto a domenica, forse poteva tenersi Conceiçao come cambio da ripresa, forse poteva fare questo e quello, ma la sconfitta è colpa di tutti, di un immaturità di squadra, figlia anche dell'età media è di una grande dose di infortuni tutti nella stessa zona del campo che ha costretto a schierare una difesa che non ha dato certezze e lo abbiamo visto nella mole di occasioni concesse. Purtroppo se si opera a gennaio per sostituire due giocatori e poi si fanno male Kalulu e poi pure Veiga, c'è poco da dire…questa difesa non è da Juve ma soprattutto non è quella pensata in origine, è un frutto delle situazioni che purtroppo ha portato questa eliminazione".