Juve, Pavan: “Dopo il Parma è stato silenzio social”

Massimo Pavan ha parlato delle reazioni nel mondo Juve alla sconfitta con il Parma, evidenziando l'insolito silenzio dei giocatori via social

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del momento della Juventus in vista del match di Serie A contro il Monza. Ecco un estratto delle sue parole: “Tutti a rapporto, nessuno escluso.Il momento è delicato. La gara con il Monza con un solo risultato e la squadra potrebbe anche essere un po’ stanca, vista la partita di Parma. In ogni caso, tutti sull’attenti e soprattutto tutti in silenzio. Nessun tweet o commento social dopo la gara di Parma a testimonianza che adesso nessuno si può permettere di esprimere una voce fuori dal coro. Serve unità, serve concentrazione e probabilmente anche se con il Monza andasse bene bisognerà mantenere un rigoroso silenzio in vista delle due sfide che valgono la stagione, Bologna e Fiorentina. Due partite che la Juventus non può fare altro che provare a giocare a come se fosse l’ultima. Fallendo queste fallirebbe la stagione e bisognerebbe riprogrammare tutto senza Champions con i danni che conosciamo”.

Pavan: “Senza il parafulmine Motta sono finiti tutti a processo”

Il giornalista ha proseguito: “A Torino sono finiti tutti a processo, l’ennesimo, senza il parafulmine Motta, conoscendo le colpe dei dirigenti, la croce ora passa ai giocatori che a Parma sono scesi in campo con un atteggiamento che possiamo definire, francamente troppo remissivo. Il Parma ha giocato una gara tosta, ma non ha fatto cose eccezionali, la Juventus non ha capito minimamente il senso ed il tipo di partita ed ha finito per perdere un match in cui ha subito due tiri in porta, non riuscendo, però, minimamente a portare pericoli molto insidiosi alla porta di Suzuki, un vero problema”. Leggi anche le ultime news di calciomercato sulla Juventus <<<