Juve, Pavan: “Danilo non intenzionato a tradire i bianconeri”

Pavan ha parlato del difensore della Juve, Danilo: il giornalista ha commentato positivamente quelle che sarebbero le scelte per il futuro

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del difensore della Juventus, Danilo. Ecco uno stralcio delle sue parole: “Alcuni capitani non tradiscono, altri invece lo fanno, possiamo definire così la storia tra Danilo e la Juventus con l’intenzione del campione brasiliano di dire no al Napoli. Sarebbe e sarà probabilmente abbastanza clamoroso, visto che con la formazione partenopea Danilo potrebbe addirittura vincere lo scudetto. E invece no. Danilo sembra del tutto intenzionato, soprattutto per motivi di cuore, a non tradire la causa bianconera e i suoi tifosi. Loro lo hanno sempre lo hanno rispettato e l’hanno considerato un uomo bianconero”.

Pavan: “Danilo non ha tradito l’affetto e il rispetto dei tifosi bianconeri”

Il giornalista ha proseguito: “Quindi no al Napoli e alla possibilità di vestire una maglia che non sia quella bianconera in Italia, quindi senza tradire il grande rispetto, il grande affetto che gli è sempre stato dato e riconosciuto dai tifosi della vecchia Signora. Eh sì, perché alla fine qualche capitano non tradisce. Qui non si può non pensare a qualche altro capitano che invece la maglia bianconera l’ha tradita.

Capita anche che un allenatore che è sempre stato accusato da una certa piazza e ci riferiamo al periodo del calcio scommesse, venga poi accolto come eroe, mentre l’altra piazza che lo ha sempre idolatrato e difesa sul serio quando era solo, si senta un po’ tradito da alcune scelte. Non lo neghiamo la scelta di andare all’Inter ha in un certo senso danneggiato i rapporti tra Conte e la tifoseria (…)”. Leggi anche la scelta di Danilo per il post Juve <<<