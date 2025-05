Juve, Pavan: “Contro l’Udinese servirà la perfezione tattica”

Massimo Pavan ha parlato della prossima sfida della Juve con l'Udinese: per il giornalista, servirà una prestazione tattica di alto livello

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato della prossima sfida della Juventus all’Udinese. Ecco un estratto delle sue parole: “Per avere la meglio sull’Udinese, la Juventus dovrà essere perfetta tatticamente: attenzione massima in fase difensiva, senza concedere spazi, ma anche cinismo e lucidità quando si tratta di attaccare, cercando di non pensare alle tante assenze. La qualificazione in Champions League passa da partite come questa. Se la Juventus vuole tornare tra le grandi d’Europa, tutti dovranno dare qualcosa in più. Anche chi non è al meglio dovrà stringere i denti e dare il massimo. Il futuro della Juventus comincia oggi”.

Pavan: “Con l’Udinese è vietato sbagliare”

Inoltre, il giornalista ha anche detto: "Siamo arrivati alle partite decisive per la Champions League, non ci sono più alibi, bisogna solo vincere. La Juventus si gioca tutto contro Udinese e Venezia in quelle che, a tutti gli effetti, sono ormai gare senza ritorno, dopo il pareggio ingiusto ottenuto contro la Lazio. Non ci sono più scuse: è vietato sbagliare. I bianconeri scenderanno in campo con tre squalificati e tanti assenti, una situazione che complica notevolmente la situazione. (..) La Juventus non può permettersi passi falsi, fortunatamente si gioca in contemporanea, un pareggio servirebbe a nulla, mentre una sconfitta significherebbe quasi sicuramente dire addio alla corsa Champions e nulla è scontato pensando all'anno scorso".