Juve, Pavan: “Contro il Lecce non permesso margine di errore”

Massimo Pavan ha parlato della sfida della Juventus al Lecce: per il giornalista sarebbe una sfida che i bianconeri non possono sbagliare

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato della sfida della Juventus al Lecce. Ecco un estratto delle sue parole: “La Juventus contro il Lecce, si trova di fronte la prima gara in cui non ha margine di errore. La sfida contro i salentini è assolutamente delicata perché non permette ai bianconeri di perdere i punti in una sfida, quella al quarto posto, che è assolutamente insidiosa ed in cui, risulta chiaro che bisogna lottare ed analizzare partita per partita, ma Igor Tudor sa benissimo che non può assolutamente sbagliare”.

Pavan: “Le prossime 3 gare della Juve saranno decisive”

Il giornalista ha proseguito: "La prima di una serie di gare decisive che ci saranno con Lecce, Parma e Monza, tre partite che potrebbero dare una spinta quasi essenziale per andare in Champions League, visto che avevamo ipotizzato la necessità di prendere 15 punti su 27 e Tudor ne ha fatti quattro, con tre vittorie arriverebbe a 13 e quindi si avvicinerebbe molto alla quota che avevamo ipotizzato per andare in Champions. Serve vincere le prossime tre, a partire da quella di stasera. La gara con il Lecce non è priva di insidie, i salentini vengono da una brutta serie di partite, ma comunque hanno una squadra insidiosa che ha messo in difficoltà più di una formazione avversaria a partire dalla Juventus stessa nella gara di andata. Allora, un errore a fine partita fece volare via due punti che oggi regalerebbero già alla Juventus il quarto posto".