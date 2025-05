Juve, Pavan: “Buone possibilità per il 12° posto”

Massimo Pavan ha parlato della qualificazione ai playoff in Champions League, ragionando sulla possibilità di essere testa di serie

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dell’importanza dell’eventuale vittoria della Juventus contro il Benfica in chiave playoff di Champions League. Ecco cosa ha scritto: “Se la Juventus non vuole partire in grande difetto nei prossimi play off, i bianconeri devono vincere contro il Benfica e sperare di sorpassare almeno 4-5 squadre, a quindici punti difficilmente si arriva ottavi, ma ci sono buone possibilità di finire tra l’undicesimo ed il dodicesimo posto che vorrebbe dire giocare da testa di serie contro l’avversario nei playoff e probabilmente pescarne uno forte ma non impossibile, City permettendo”.

Pavan: “Con una sconfitta piccolo rischio di essere eliminati”

Il giornalista ha proseguito: "Perché il rischio è pescare gli inglesi che probabilmente scavalcheranno il Bruges ed entreranno nelle ventiquattro. I bianconeri, però, potrebbero trovare una tra Bruges, Benfica, Stoccarda, Sporting, Celtic, formazioni che sono sicuramente di prima fascia, anche se lo Stoccarda ha già battuto la Juventus e quindi parliamo di un dejà vu, altamente rischioso. Il match è importante, quindi, per non dire fondamentale, perdendo c'è anche un minimo rischio di essere eliminati, ma piuttosto c'è l'altissimo rischio, se non la vera e propria certezza di prendere una grande big, oltretutto non partendo da teste di serie".