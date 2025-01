Sacchi: “Juve massima attenzione con il Benfica: sono forti”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport Arrigo Sacchi ha parlato della sfida di Champions League tra Juve e Benfica

Intervistato da La Gazzetta dello Sport Arrigo Sacchi ha parlato della sfida di Champions League tra Juve e Benfica: “Massima attenzione, i portoghesi sono forti e noiosi da affrontare. La Juve cerca di entrare tra le prime otto, anche se è complicato, ma mi auguro che regali una grande prestazione. Dopo il ko di Napoli, deve rialzarsi e ne ha la possibilità. Thiago Motta è un allenatore che insegna calcio e per questo motivo lo stimo. I giocatori della Juve non devono far altro che seguirlo e applicare la sua lezione. Il resto viene da sé. Rischio che la rivoluzione non si compia? Non credo, perché sono convinto che Thiago, supportato dai dirigenti, abbia le qualità per far diventare la Juve una protagonista del calcio europeo. Nel primo tempo, a Napoli, i bianconeri mi sono piaciuti e hanno dato fastidio alla squadra di Conte. Certo, serve un po’ di pazienza: per fare un bambino ci vogliono nove mesi, non dimentichiamolo mai…”.

Juve, le parole di Sacchi

Sulla nuova formula della Champions ha poi aggiunto: "Con questa nuova formula bisogna dire che qualche sorpresa c'è stata. C'erano squadre che dovevano vincere a mani basse e, invece, adesso sono in difficoltà e non sanno se riescono a qualificarsi. Resto convinto del fatto che si stia giocando troppo e ci si stia allenando poco, e con questo sistema si finisce per avere delle sorprese".