Juve, Pavan: “Bremer tornerà per il Mondiale per Club”

Massimo Pavan ha parlato del difensore della Juve, Gleison Bremer: per il giornalista, il calciatore tornerà a disposizione per il Mondiale

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato delle possibili prospettive della Juventus in vista del Mondiale per Club. Ecco un estratto delle sue parole: “La Juventus ci sta lavorando per presentarsi con una formazione competitiva, con Bremer che dovrebbe tornare disponibile e con i prestiti come Veiga, Kolo Muani e Conceiçao che vorrebbero restare per vivere al meglio questa esperienza. Come loro, altre pedine come Miretti e Daniele Rugani che potrebbero tornare utili in caso di necessità. A Torino, Cristiano Giuntoli, sta lavorando, non vuole perdere l’occasione di presentare ai nastri di partenza una squadra all’altezza e che potrebbe essere meno stanca di altre contendenti. I dubbi ci sono, ma bisognerà cancellarli nel più breve tempo possibile”.

Pavan: “Passare il 1° turno per evitare brutte figure”

Il giornalista ha anche aggiunto: “Il mondiale per club che inizia a giugno sarà una grande occasione per la Juventus per mostrarsi nel modo migliore ad un pubblico vastissimo. L’obiettivo è provare ad arrivare il più avanti possibile in un girone che non sarà semplicissimo, con Al Ain, Al Waada e Manchester City, quindi già al turno successivo ci potrebbe essere una sfida da dentro o fuori con una squadra forte a patto, di passare il primo turno, non un obbligo ma un chiaro consiglio per evitare le brutte figure”. Leggi anche le parole di Bremer sul suo rientro in campo con la Juventus <<<