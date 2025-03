Juve, Bremer: “Sono stati mesi complicati. Rientro? Magari per il Mondiale per Club…”

Un inizio di stagione da urlo, perno della difesa della Juve e imprescindibile per Thiago Motta. Poi per Gleison Bremer il grave infortunio al legamento crociato: stagione finita in anticipo. Da quel momento per il difensore brasiliano è iniziato il lungo percorso di recupero, mentre per la Juve sono iniziati i problemi. Intervistato da Sky Sport a margine di un evento di beneficienza, Bremer ha detto: “Sono stati mesi complicati, ma adesso sto sempre meglio, ho iniziato a correre, la ripresa prosegue bene. Mi piacerebbe giocare al più presto possibile, ma bisogna aspettare i tempi giusti, non affrettare le cose: vado con calma, chissà che non riesca a giocare durante il Mondiale, anche se non da titolare… Non è stata una stagione fortunata, anche a livello di infortuni, e non solo per me. Mi spiace per come è andata con Thiago Motta, che è un bravo allenatore. Ho parlato con Tudor, speriamo di centrare l’obiettivo Champions”.