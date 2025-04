Juve, Pavan: “A cena con il gruppo per un patto d’unità”

Massimo Pavan si è soffermato sulla cena di Igor Tudor con la squadra della Juve: per il giornalista sarebbe una mossa per unire il gruppo

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato della cena della squadra della Juventus con l’allenatore Igor Tudor. Ecco un estratto delle sue parole: “La Juventus si è ritrovata a cena mercoledì ed ha condiviso strategie e voglia di stare insieme, ma soprattutto la grande voglia di centrare gli obiettivi stagionali che, come sappiamo, sono arrivare al quarto posto. A Torino sanno benissimo che l’obiettivo è quello del quarto posto e che bisognerà fare di tutto per arrivarci. La squadra si è ritrovata a cena con mister Tudor ed i suoi collaboratori, senza la dirigenza e dopo una giornata molto lunga che aveva l’obiettivo di rendere l’ambiente sempre più unito e compatto in vista di una serie di partite assolutamente difficili come quella contro la Roma di domenica sera”.

Pavan: “Tudor ha fatto capire che la prova con il Genoa non basta”

Il giornalista ha proseguito: "Igor Tudor ha parlato alla squadra, ha fatto chiaramente capire che in questo momento serve grande unità e che non basta la buona prova con il Genoa, buona ma non straordinaria per vivere un momento di soddisfazione complessivo. Un passo falso nella gara contro la Roma metterebbe la Juventus in una situazione di difficoltà, le toglierebbe anche il quinto posto e metterebbe la Juventus in una situazione non semplice".