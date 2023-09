Juve, pausa utile per Allegri: tre recuperi in vista della Lazio

Continua la preparazione della Juventus in vista del match contro la Lazio: il tecnico Max Allegri recupererebbe tre pedine molto importanti

Se da una parte i fari dell'attenzione sono puntato sulla vicenda Pogba , dall'altra la Juventus prosegue metodicamente la preparazione in vista della ripresa . La squadra di mister Max Allegri sarà impegnata nel weekend contro la Lazio di Maurizio Sarri . In vista dell'impegno, l'allenatore bianconero può sorridere nell'osservare l'infermeria svuotarsi.

Come riportato da Il Corriere di Torino, il tecnico della Juventus potrà naturalmente contare su Wojciech Szczęsny, già disponibile negli impegni con la Polonia. Inoltre, recuperati sono anche Federico Gatti e Federico Chiesa. Il primo era uscito acciaccato dalla sfida al Castellani contro l'Empoli, il secondo si era fermato in ritiro con l'Italia. I due saranno con ogni probabilità convocati anche se la loro titolarità non sarebbe assicurata.