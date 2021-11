Juve, torna la pausa nazionali: il bilancio della stagione bianconera fin qui

La pausa nazionali porta con se due settimane di riflessioni: facciamo una panoramica sulla stagione della Juve fino a questo momento

redazionejuvenews

Con la fine della 12esima giornata di Serie A, si ferma nuovamente il campionato italiano, per lasciare spazio alle nazionali. La pausa nazionali porta sempre con sè un carico di pensieri e speranze. Due settimane di stop in cui fare il punto sulla situazione, raccogliere le proprie idee e fare un bilancio su quanto visto fino ad ora. Lo farà sicuramente Massimiliano Allegri, che utilizzerà questo tempo per cercare di trovare una soluzione ai problemi della sua squadra, che nonostante la vittoria contro la Fiorentina non può ancora sorridere. I tre punti guadagnati contro i viola sono utili, ma la strada da percorrere è ancora lunga e tortuosa.

E se da un lato i bianconeri possono ringraziare Cuadrado per la vittoria, dall'altro i tifosi della Juventus possono ringraziare Verona e Inter per aver fermato Napoli e Milan. Le due squadre in testa al campionato, infatti, hanno entrambe pareggiato, permettendo quindi alla formazione di Massimiliano Allegri di diminuire i punti di svantaggio, che ora sono 'solo' 14. Lo scudetto sembra ancora un'utopia, mentre il quarto posto è un obiettivo concreto e realizzabile. I bianconeri sono attualmente ottavi, a paripunti con la Fiorentina, un punto sotto la Roma, tre punti sotto la Lazio e quattro sotto l'Atalanta. C'è ancora tempo per recuperare lo svantaggio, ancora tutto è possibile.

I problemi che affliggono la Juventus in campionato non sembrano toccarla invece in Champions League, dove la squadra di Massimiliano Allegri procede spedita il suo percorso. I bianconeri sono infatti primi nel girone H, ancora imbattuti e già sicuri del passaggio del turno con ben due giornate di anticipo. La Vecchia Signora si giocherà il primo posto in classifica al ritorno dalla pausa nazionali, quando affronterà nuovamente il temibile Chelsea. Riusciranno i bianconeri a continuare la striscia di vittorie consecutive o dovranno arrendersi di fronte a Lukaku e compagni?